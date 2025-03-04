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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, разделка, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, разделка, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 4 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужская гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 15:00 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Разделка 10 км. Стартовый лист (частично):

38. Бен Огден (США).
46. Эдвин Ангер (Швеция).
48. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).
50. Уго Лапалус (Франция).
52. Мика Фермойлен (Австрия).
54. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия).
56. Йоханнес Клебо (Норвегия).
58. Эрик Вальнес (Норвегия).
60. Харальд Амундсен (Норвегия).
62. Вильям Порома (Швеция).
64. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
66. Гус Шумахер (США).

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