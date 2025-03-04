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Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьева — вторая

Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьева — вторая
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Лыжница Алёна Баранова одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,38. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, отставшая от лидера на 0,78 секунды. Тройку лидеров замкнула Наталья Крамаренко с отставанием 0,79. Сестра Терентьевой Дарья Непряева стала четвёртой (+3,07).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
04 марта 2025, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Москва - Томская область
3:30.38
2
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
+0.78
3
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+0.79

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Квалификация, результаты:

  1. Алёна Баранова — 3.30,38.
  2. Наталья Терентьева — отставание 0,78.
  3. Наталья Крамаренко +0,79.
  4. Дарья Непряева +3,07.
  5. Татьяна Сорина +3,24.
  6. Ольга Сергеева +3,31.
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