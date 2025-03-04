Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьева — вторая
Поделиться
Лыжница Алёна Баранова одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,38. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, отставшая от лидера на 0,78 секунды. Тройку лидеров замкнула Наталья Крамаренко с отставанием 0,79. Сестра Терентьевой Дарья Непряева стала четвёртой (+3,07).
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
04 марта 2025, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Алёна Баранова
Москва - Томская область
3:30.38
2
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
+0.78
3
Наталья Крамаренко
Свердловская область
+0.79
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Квалификация, результаты:
- Алёна Баранова — 3.30,38.
- Наталья Терентьева — отставание 0,78.
- Наталья Крамаренко +0,79.
- Дарья Непряева +3,07.
- Татьяна Сорина +3,24.
- Ольга Сергеева +3,31.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 марта 2025
-
12:00
-
11:58
-
11:29
-
09:30
-
07:30
-
07:00
-
00:42
-
00:18
-
00:11
-
00:03
- 3 марта 2025
-
14:52
-
14:03
-
13:47
-
13:40
-
13:10
-
11:41
-
10:35
-
10:10
-
09:45
-
09:35
- 2 марта 2025
-
20:10
-
19:47
-
19:25
-
18:08
-
17:40
-
17:18
-
16:55
-
15:47
-
15:24
-
14:53
-
14:40
-
14:17
-
13:30
-
13:20
-
13:19