Алёна Баранова выиграла квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьева — вторая

Лыжница Алёна Баранова одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,38. Второе место заняла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, отставшая от лидера на 0,78 секунды. Тройку лидеров замкнула Наталья Крамаренко с отставанием 0,79. Сестра Терентьевой Дарья Непряева стала четвёртой (+3,07).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Квалификация, результаты: