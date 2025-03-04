Ардашев победил в квалификации спринта на чемпионате России — 2025, Большунов — шестой
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Лыжник Сергей Ардашев выиграл квалификацию спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.58,70. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием 0,06 секунды, тройку лидеров замкнул олимпийский чемпион Сергей Устюгов (+0,62). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал шестым (+2,26).
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
04 марта 2025, вторник. 11:30 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:58.70
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.06
3
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+0.62
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, мужчины. Квалификация, результаты:
- Сергей Ардашев — 2.58,70.
- Александр Терентьев — отставание 0,06.
- Сергей Устюгов +0,62.
- Савелий Коростелёв +1,01.
- Владислав Осипов +1,48.
- Александр Большунов +2,26.
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