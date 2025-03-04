Ардашев победил в квалификации спринта на чемпионате России — 2025, Большунов — шестой

Лыжник Сергей Ардашев выиграл квалификацию спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 2.58,70. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием 0,06 секунды, тройку лидеров замкнул олимпийский чемпион Сергей Устюгов (+0,62). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал шестым (+2,26).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, мужчины. Квалификация, результаты:

Сергей Ардашев — 2.58,70. Александр Терентьев — отставание 0,06. Сергей Устюгов +0,62. Савелий Коростелёв +1,01. Владислав Осипов +1,48. Александр Большунов +2,26.