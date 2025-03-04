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«Тур де Ски» отдыхает». Вице-президент ФЛГР — о гонке в гору в Кировске

«Тур де Ски» отдыхает». Вице-президент ФЛГР — о гонке в гору в Кировске
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Вице-президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Валерий Фёдоров сравнил предстоящую гонку на финале Кубка России в Кировске со знаменитой финальной гонкой на престижной многодневке «Тур де Ски».

«Приехал в Казань как ученик, потому что много слышал о том, как здорово наши татарстанские друзья здесь проводят соревнования любого уровня. Всё от души, всё для спортсменов и зрителей, результаты тоже радуют. Увидели многое, возьмём лучшее при проведении финала Кубка России в Кировске.

Будет шесть гонок, заканчиваем гонкой в гору. 480 метров перепад высот – попробовали в прошлом году, трудно, но всем понравилось. За победу миллион рублей призовых. Гонка необычная, мне столько друзей набирают сейчас, просят найти место в гостинице, чтобы увидеть её вживую, а не по телевизору. Это надо лично видеть, «Тур де Ски» отдыхает! Нашей стране есть чем гордиться, и мы делаем всё для того, чтобы мы вновь вышли на мировую арену, вышли побеждать», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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