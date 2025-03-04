Чемпионка мира — 2023 в разделке Джессика Диггинс пропустит эту гонку на ЧМ-2025

Американская лыжница Джессика Диггинс не выступит в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Она является действующей чемпионкой мира в данной дисциплине.

Как сообщает Expressen со ссылкой на пресс-атташе сборной США, Диггинс приняла решение «поберечься для оставшейся части ЧМ». Американка получила травму стопы ещё в начале зимы во время «Тур де Ски», из-за чего часто хромала после гонок и иногда пропускала старты.

Разделка на 10 км пройдёт сегодня, 4 марта. Начало гонки запланировано на 17:30 по московскому времени. Трансляцию старта покажет телеканал «Матч! Арена».