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Чемпионка мира — 2023 в разделке Джессика Диггинс пропустит эту гонку на ЧМ-2025

Чемпионка мира — 2023 в разделке Джессика Диггинс пропустит эту гонку на ЧМ-2025
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Американская лыжница Джессика Диггинс не выступит в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Она является действующей чемпионкой мира в данной дисциплине.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Не началось

Как сообщает Expressen со ссылкой на пресс-атташе сборной США, Диггинс приняла решение «поберечься для оставшейся части ЧМ». Американка получила травму стопы ещё в начале зимы во время «Тур де Ски», из-за чего часто хромала после гонок и иногда пропускала старты.

Разделка на 10 км пройдёт сегодня, 4 марта. Начало гонки запланировано на 17:30 по московскому времени. Трансляцию старта покажет телеканал «Матч! Арена».

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