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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, разделка, женщины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, разделка, женщины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 4 марта, в норвежском Тронхейме состоится женская гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 17:30 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Разделка 10 км. Стартовый лист (частично):

28. Эмма Рибом (Швеция).
34. Эбба Андерссон (Швеция).
36. Терезе Йохауг (Норвегия).
40. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).
42. Фрида Карлссон (Швеция).
44. Катарина Хенниг (Германия).
50. Виктория Карль (Германия).
52. Кертту Нисканен (Финляндия).
56. Хейди Венг (Норвегия).
58. Тереза Штадлобер (Австрия).

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