Александр Большунов не вышел в финал спринта на чемпионате России — 2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. В 2024 году он одержал победу в данной дисциплине.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 2
04 марта 2025, вторник. 14:18 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.85
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.08
3
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.82
Александр финишировал третьим в своём полуфинальном забеге, однако не смог пройти в финал в качестве лаки-лузера. В финал попали Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Александр Терентьев, Ермил Вокуев и Владислав Осипов.
На чемпионате России — 2025 в Казани Александр Большунов выиграл скиатлон, а в смешанной эстафете сенсационно уступил победу Сергею Забалуеву.
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