Александр Большунов не вышел в финал спринта на чемпионате России — 2025

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. В 2024 году он одержал победу в данной дисциплине.

Александр финишировал третьим в своём полуфинальном забеге, однако не смог пройти в финал в качестве лаки-лузера. В финал попали Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Александр Терентьев, Ермил Вокуев и Владислав Осипов.

На чемпионате России — 2025 в Казани Александр Большунов выиграл скиатлон, а в смешанной эстафете сенсационно уступил победу Сергею Забалуеву.