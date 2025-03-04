Наталья Терентьева стала чемпионкой России — 2025 в спринте классикой
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева завоевала золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 3.30,15. Второе место заняла Анастасия Кириллова, отставшая от победительницы на 1,65 секунды. Тройку призёров по итогам фотофиниша замкнула Алёна Баранова с отставанием 1,82.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:30.15
2
Анастасия Кириллова
ХМАО-Югра
+1.65
3
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.82
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Финал, результаты:
- Наталья Терентьева — 3.30,15.
- Анастасия Кириллова — отставание 1,65.
- Алёна Баранова +1,82.
- Анастасия Фалеева +1,84.
- Наталья Крамаренко +8,09.
- Христина Мацокина +27,05.
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