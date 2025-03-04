Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата России в спринте, Большунов не вышел в финал

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию 3.02,51.

Второе место занял Владислав Осипов, отставший от победителя на 0,75 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв с отставанием 1,44. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, мужчины. Финал, результаты:

Сергей Устюгов — 3.02,51. Владислав Осипов — отставание 0,75. Савелий Коростелёв +1,44. Ермил Вокуев +4,34. Сергей Ардашев +11,41. Александр Терентьев +15,06.