Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата России в спринте, Большунов не вышел в финал
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию 3.02,51.
Второе место занял Владислав Осипов, отставший от победителя на 0,75 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв с отставанием 1,44. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии полуфинала.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, мужчины. Финал, результаты:
- Сергей Устюгов — 3.02,51.
- Владислав Осипов — отставание 0,75.
- Савелий Коростелёв +1,44.
- Ермил Вокуев +4,34.
- Сергей Ардашев +11,41.
- Александр Терентьев +15,06.
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