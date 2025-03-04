Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата России в спринте, Большунов не вышел в финал

Сергей Устюгов выиграл золото чемпионата России в спринте, Большунов не вышел в финал
Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию 3.02,51.

Второе место занял Владислав Осипов, отставший от победителя на 0,75 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв с отставанием 1,44. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, мужчины. Финал, результаты:

  1. Сергей Устюгов — 3.02,51.
  2. Владислав Осипов — отставание 0,75.
  3. Савелий Коростелёв +1,44.
  4. Ермил Вокуев +4,34.
  5. Сергей Ардашев +11,41.
  6. Александр Терентьев +15,06.
Материалы по теме
Наталья Терентьева стала чемпионкой России — 2025 в спринте классикой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android