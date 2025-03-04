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Анастасия Кириллова лишилась серебра чемпионата России по лыжным гонкам в спринте

Анастасия Кириллова лишилась серебра чемпионата России по лыжным гонкам в спринте
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Лыжница Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали чемпионата России — 2025 в спринтерской гонке классическим стилем. По решению судей спортсменку переместили на шестое место из-за инцидента на финишной прямой.

Таким образом, серебро чемпионата России, проходящего в Казани, перешло Алёне Барановой. Бронзовая награда досталась Анастасии Фалеевой. Напомним, победу в спринте одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:30.15
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.82
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+1.84

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Финал, результаты:

  1. Наталья Терентьева — 3.30,15.
  2. Алёна Баранова +1,82.
  3. Анастасия Фалеева +1,84.
  4. Наталья Крамаренко +8,09.
  5. Христина Мацокина +27,05.
  6. Анастасия Кириллова.
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