Анастасия Кириллова лишилась серебра чемпионата России по лыжным гонкам в спринте

Лыжница Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали чемпионата России — 2025 в спринтерской гонке классическим стилем. По решению судей спортсменку переместили на шестое место из-за инцидента на финишной прямой.

Таким образом, серебро чемпионата России, проходящего в Казани, перешло Алёне Барановой. Бронзовая награда досталась Анастасии Фалеевой. Напомним, победу в спринте одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Спринт, женщины. Финал, результаты:

Наталья Терентьева — 3.30,15. Алёна Баранова +1,82. Анастасия Фалеева +1,84. Наталья Крамаренко +8,09. Христина Мацокина +27,05. Анастасия Кириллова.