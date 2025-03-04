«Сам виноват!» Губерниев — о невыходе Большунова в финал спринта на чемпионате России

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачное выступление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в спринте на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам в Казани.

«Большунов сам виноват!!! Вне финала!!! Увы!!! Надо бороться до конца!!! Всем без исключения!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Александр финишировал третьим в своём полуфинальном забеге, однако не смог пройти в финал в качестве лаки-лузера. Чемпионом России 2025 года в спринте стал олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов. Второе место занял Владислав Осипов, тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв.