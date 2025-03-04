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Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку на чемпионате мира, у норвежцев все медали

Йоханнес Клебо выиграл классическую разделку на чемпионате мира, у норвежцев все медали
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Он преодолел дистанцию за 28.16,6. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес, отставший от победителя на 8,8 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 11,0.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Разделка 10 км:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 28.16,6.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 8,8.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +11,0.
  4. Эдвин Ангер (Швеция) +14,2.
  5. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия) +14,4.
  6. Вильям Порома (Швеция) +15,3.
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