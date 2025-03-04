Йоханнес Клебо стал 12-кратным чемпионом мира. Ему осталось одно золото до рекорда Нортуга

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 12-кратным чемпионом мира после победы в гонке с раздельного старта на 10 км на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Он впервые в карьере взял золото в разделке на ЧМ. Ранее в Тронхейме Клебо выиграл коньковый спринт и скиатлон.

Таким образом, Йоханнесу Клебо осталась одна победа для того, чтобы сравняться по количеству золотых медалей со своим титулованным соотечественником Петтером Нортугом, который является рекордсменом по данному показателю среди мужчин. На чемпионате мира в Тронхейме Клебо планирует бежать все оставшиеся гонки — командный спринт, эстафету и марафон на 50 км.