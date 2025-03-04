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Йоханнес Клебо стал 12-кратным чемпионом мира. Ему осталось одно золото до рекорда Нортуга

Йоханнес Клебо стал 12-кратным чемпионом мира. Ему осталось одно золото до рекорда Нортуга
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 12-кратным чемпионом мира после победы в гонке с раздельного старта на 10 км на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Он впервые в карьере взял золото в разделке на ЧМ. Ранее в Тронхейме Клебо выиграл коньковый спринт и скиатлон.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

Таким образом, Йоханнесу Клебо осталась одна победа для того, чтобы сравняться по количеству золотых медалей со своим титулованным соотечественником Петтером Нортугом, который является рекордсменом по данному показателю среди мужчин. На чемпионате мира в Тронхейме Клебо планирует бежать все оставшиеся гонки — командный спринт, эстафету и марафон на 50 км.

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