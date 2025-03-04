Устюгов — о золоте спринта: задача на сезон для меня выполнена, дальше можно расслабиться

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высоко оценил значимость своей победы в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани.

«Самую главную ставку на этом чемпионате России делал именно на спринт, понимал, что именно в нём лучший шанс на медаль, а от этого дальше уже планировал отталкиваться по дальнейшей программе. Спринт я неплохо бегаю, у ребят была небольшая заминка, если бы Ардашев с Терентьевым друг друга не сбили, исход мог бы быть совсем другой.

Трасса классная, быстрая, много равнины. Не мешало бы добавить ещё один подъём, лёгкий круг. Либо сделать ещё покороче, чтобы не такая была длинная финишная прямая. Задача на сезон для меня выполнена, медаль чемпионата России есть. Дальше можно немного и расслабиться в эмоциональном плане», – передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.