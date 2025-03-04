Устюгов: году так в 2015-м я бы здесь такого шороху навёл — мало никому не показалось бы

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов признался, что в более молодом возрасте выступил намного лучше на трассе чемпионата России — 2025 в Казани.

«Здесь много равнины, другим ребятам я уже говорил, если заглядывать год в 2014, 2015, 2016, я бы здесь на всех дистанциях такого шороху навёл, что мало никому бы не показалось. А сейчас готовность у меня уже не такая и выносливости такой уже нет, поэтому выступаю так, как могу. Раньше-то у меня как бывало, приезжал и с первого же дня брал медали. Шло всё как по маслу. А тут четвёртое место в скиатлоне…

В скиатлоне, признаюсь честно, были бы длиннее подъёмы, нас бы «накормили» уже на классике. А так получилось, что моментами восстанавливался. Третье место было моё, только я был слабее и оказался сзади. Не то чтобы ошибся тактически, просто не смог. Впереди 10 км коньком, трасса хорошая, под меня, так что надеюсь быть как можно ближе. В прошлом году на разделке был седьмой, но там была классика, здесь коньковая разделка. На 10 км конкуренцию составить я ещё могу», – передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.