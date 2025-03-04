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«Сказал ему: «Саня, ты задолбал! Сколько можно?» Устюгов — о контакте с Большуновым на ЧР

«Сказал ему: «Саня, ты задолбал! Сколько можно?» Устюгов — о контакте с Большуновым на ЧР
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о контакте с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в полуфинале спринта чемпионата России — 2025 в Казани.

«Я сказал уже Большунову: «Саня, ты задолбал». В грубой форме. Сколько можно, почему всегда так со мной? Не в первый раз уже это всё, правда, не первый такой случай. Я уже об этом говорил, на эмоциях махнул в него палкой – этого делать не стоило. Увижу — извинюсь. Кипит. У него уже есть медаль чемпионата России, а я вот только начал и здесь ещё не закончил. Дальше будет больше и лучше», – передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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