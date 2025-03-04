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Вяльбе — о Терентьевой: она должна ещё больше выигрывать — не прекращаю восхищаться

Вяльбе — о Терентьевой: она должна ещё больше выигрывать — не прекращаю восхищаться
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победе олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани.

«Самые замечательные впечатления. Огненный спринт, что у мужчин, что у женщин. Всё классно. Плотная борьба – это ещё раз говорит о том, какая у нас сильная команда. Форма Терентьевой не удивляет меня, как по мне, она должна ещё побольше у остальных выигрывать. Безусловно, запас ещё есть, есть куда двигаться. Но нас радует темп в любом случае, она хорошо набирает форму, и я ещё раз не прекращаю ей восхищаться», – сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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