Фалеева: не чувствую удовлетворённости — это было с самого пролога. Гонка не получилась
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Лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. В гонке спортсменка заняла четвёртое место, но затем после решения судей поднялась на третье место, так как серебра была лишена Анастасия Кириллова.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:30.15
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.82
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+1.84
«Эмоции пока что смешанные. Не скажу вообще, что я испытываю какую-то хотя бы радость. Всё было сделано, конечно, по правилам, которые для всех одинаковые. Но я не чувствую какой-то удовлетворённости. Наверное, это было с самого пролога. Гонка не получилась, больше мне нечего добавить», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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