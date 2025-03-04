Фалеева: не чувствую удовлетворённости — это было с самого пролога. Гонка не получилась

Лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. В гонке спортсменка заняла четвёртое место, но затем после решения судей поднялась на третье место, так как серебра была лишена Анастасия Кириллова.

«Эмоции пока что смешанные. Не скажу вообще, что я испытываю какую-то хотя бы радость. Всё было сделано, конечно, по правилам, которые для всех одинаковые. Но я не чувствую какой-то удовлетворённости. Наверное, это было с самого пролога. Гонка не получилась, больше мне нечего добавить», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.