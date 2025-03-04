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Осипов — о медали в спринте: везёт сильнейшим, Ардашеву с Терентьевым немного не повезло

Осипов — о медали в спринте: везёт сильнейшим, Ардашеву с Терентьевым немного не повезло
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Лыжник Владислав Осипов прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. Спортсмен занял второе место.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

«Очень рад, правда, пока ещё ничего даже не понял. Второе место – это здорово, на что натренировался, это и показал. Свой результат считаю оправданным, тренируюсь как все. Возможно, что фактор везения в этот раз был на моей стороне, но это всё оправданно.

Уже на разминке чувствовал себя отлично, понимал, что готов сегодня бороться за самые высокие места. Но не думал о том, что вообще займу какое-то место. Сам факт того, что я был в полуфинале и потом в финале, уже меня порадовал. В финале действовал по ситуации. Рассчитал свои силы, постарался выдать максимум. Как видим, всё получилось.

У Савелия выиграл и в полуфинале, в финале на финишной прямой для меня главным было не отдать свою медаль. Саша Терентьев завалился. Везёт — не везёт. Везёт сильнейшим. Саше не повезло сегодня немного, не получилось. И Серёгу Ардашева зацепил, так им вдвоём не повезло», – передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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