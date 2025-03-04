Осипов — о медали в спринте: везёт сильнейшим, Ардашеву с Терентьевым немного не повезло

Лыжник Владислав Осипов прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. Спортсмен занял второе место.

«Очень рад, правда, пока ещё ничего даже не понял. Второе место – это здорово, на что натренировался, это и показал. Свой результат считаю оправданным, тренируюсь как все. Возможно, что фактор везения в этот раз был на моей стороне, но это всё оправданно.

Уже на разминке чувствовал себя отлично, понимал, что готов сегодня бороться за самые высокие места. Но не думал о том, что вообще займу какое-то место. Сам факт того, что я был в полуфинале и потом в финале, уже меня порадовал. В финале действовал по ситуации. Рассчитал свои силы, постарался выдать максимум. Как видим, всё получилось.

У Савелия выиграл и в полуфинале, в финале на финишной прямой для меня главным было не отдать свою медаль. Саша Терентьев завалился. Везёт — не везёт. Везёт сильнейшим. Саше не повезло сегодня немного, не получилось. И Серёгу Ардашева зацепил, так им вдвоём не повезло», – передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.