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Мацокина – о финале: сравним с победой. Сезон тяжёлый – тяжело возвращаться после травмы

Мацокина – о финале: сравним с победой. Сезон тяжёлый – тяжело возвращаться после травмы
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Лыжница Христина Мацокина прокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. Спортсменка заняла пятое место с большим отставанием (+27,05).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:30.15
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.82
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+1.84

«Для меня финал сравним с победой, сезон очень тяжёлый, после травмы тяжело возвращаться. И в финале было тяжело бороться, все силы оставила в полуфинале чтобы бороться за финал. Вроде бы и рада финалу, что я там оказалась, но есть и осадок что не смогла поддержать эту борьбу. Спасибо что я здесь, после такого долгого восстановления. Я рада что смогла на таком уровне выступить», – сказала Мацокина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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