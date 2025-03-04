Мацокина – о финале: сравним с победой. Сезон тяжёлый – тяжело возвращаться после травмы

Лыжница Христина Мацокина прокомментировала своё выступление в спринте на чемпионате России — 2025 в Казани. Спортсменка заняла пятое место с большим отставанием (+27,05).

«Для меня финал сравним с победой, сезон очень тяжёлый, после травмы тяжело возвращаться. И в финале было тяжело бороться, все силы оставила в полуфинале чтобы бороться за финал. Вроде бы и рада финалу, что я там оказалась, но есть и осадок что не смогла поддержать эту борьбу. Спасибо что я здесь, после такого долгого восстановления. Я рада что смогла на таком уровне выступить», – сказала Мацокина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.