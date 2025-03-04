Сорин: уходить четвёртым-шестым в финале глупо и неправильно, надо работать, как Устюгов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал исход мужского спринта на чемпионате России — 2025 в Казани.

«Не скажу, что меня что-то удивило в спринте, мы предполагали, что Серёга Устюгов будет силён в спринте, и он в целом здорово проявил себя, показал свой уровень. Другое дело, не понравилась мне тактика ребят из моей группы в финале.

Уходить четвёртым, пятым, шестым в финале глупо и неправильно, надеюсь, спортсмены поймут, что в финале надо как Устюгов работать, показывать результат, на который ты способен. А не ждать финишных разборок», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.