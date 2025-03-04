Сорин — о Терентьевой: нужно выигрывать по 5 секунд в России, чтобы бороться на Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил победу Натальи Терентьевой в спринте классическим стилем на чемпионате России – 2025 в Казани.

«Наталья с каждым месяцем становится всё сильнее и сильнее, показывает тот уровень, который должен быть у лучших спортсменов у нас в стране. Та скорость, на которую она вышла в финале – это очень здорово. Как раз то, что нужно. Но надо помнить, что в мире есть сильные спринтерши, мы надеемся, что Наташа подойдёт ещё к другому уровню готовности, мы работаем над этим, запас есть.

Как по мне, нужно выигрывать по пять-шесть секунд в России, чтобы соперничать на Кубке мира с лучшими спринтершами, такими как Сундлинг, Шистад. Даже ей ещё есть куда расти», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.