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Сорин — о Фалеевой: она абсолютно не готова к этому чемпионату России

Сорин — о Фалеевой: она абсолютно не готова к этому чемпионату России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о состоянии Анастасии Фалеевой

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:30.15
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.82
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+1.84

«Фалеевой не хватает готовности. Она абсолютно не готова к этому чемпионату России, причины я понимаю. Но та готовность – явно не то, что мы ожидали, не та, на которую она способна. Но в любом случае я думаю, что даже она была бы чуть лучше готова, всё равно навряд ли смогла бы бороться с Наташей Терентьевой.

Наташа очень уверенно с первых метров лидировала, если бы ещё была какая-то спина рядом, она бы просто добавила», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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