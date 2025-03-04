Сорин — о Фалеевой: она абсолютно не готова к этому чемпионату России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о состоянии Анастасии Фалеевой

«Фалеевой не хватает готовности. Она абсолютно не готова к этому чемпионату России, причины я понимаю. Но та готовность – явно не то, что мы ожидали, не та, на которую она способна. Но в любом случае я думаю, что даже она была бы чуть лучше готова, всё равно навряд ли смогла бы бороться с Наташей Терентьевой.

Наташа очень уверенно с первых метров лидировала, если бы ещё была какая-то спина рядом, она бы просто добавила», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.