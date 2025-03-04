Сорин — о Большунове: круг короткий — на таких случаются сенсации, это нормальная практика

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал неудачное выступление трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова в спринте классическим стилем на чемпионате России – 2025 в Казани. Большунов не смог квалифицироваться в финал, заняв в полуфинальном забеге третье место.

«Круг короткий, много равнины на финише. На таких кругах бывают такие сенсации, как непопадание Большунова в финал. Это нормальная практика для такого круга», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Золото спринта на ЧР-2025 завоевал Сергей Устюгов. Вторым финишировал Владислав Осипов, тройку лучших замкнул Савелий Коростелёв.