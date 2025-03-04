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Сорин — о Большунове: круг короткий — на таких случаются сенсации, это нормальная практика

Сорин — о Большунове: круг короткий — на таких случаются сенсации, это нормальная практика
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал неудачное выступление трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова в спринте классическим стилем на чемпионате России – 2025 в Казани. Большунов не смог квалифицироваться в финал, заняв в полуфинальном забеге третье место.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 2
04 марта 2025, вторник. 14:18 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.85
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.08
3
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.82

«Круг короткий, много равнины на финише. На таких кругах бывают такие сенсации, как непопадание Большунова в финал. Это нормальная практика для такого круга», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Золото спринта на ЧР-2025 завоевал Сергей Устюгов. Вторым финишировал Владислав Осипов, тройку лучших замкнул Савелий Коростелёв.

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