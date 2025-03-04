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«Ужас и стыд!» Губерниев раскритиковал судейство спринтов на чемпионате России — 2025

«Ужас и стыд!» Губерниев раскритиковал судейство спринтов на чемпионате России — 2025
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Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес судейства спринтерских гонок на чемпионате России – 2025 в Казани.

«Безобразная работа жюри на ЧР по лыжам! Безобразное отношение к зрителям! По дисквалификациям и жёлтым карточкам! Организаторам ЧР в Казани позор! Официальной инфы нет вообще, все молчат…. Катастрофа… Полное неуважение ко всем! Игорь Беломестнов – технический делегат – непрофессионал! Такие люди должны быть уволены! Это ужас и стыд! Команда Вяльбе отличилась в очередной раз!

Надо баллотироваться мне на пост президента ФЛРГ! За один день наведу порядок и разгоню к чертям собачьим это сборище непрофессионалов Елены Вяльбе! Одинаковое отношение ко всем спортсменам! Всё для людей и страны! Федерации лыж нужны реформы!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В частности, после женского спринта на ЧР Анастасию Кириллову лишили серебряной медали за наезд на лыжи Алёны Барановой. Кириллову переместили на шестое место в финальном забеге.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:28 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
3:30.15
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+1.82
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+1.84
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