Большунов получил жёлтую карточку за контакт с Устюговым в спринте на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов получил жёлтую карточку за инцидент с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта классическим стилем на чемпионате России – 2025 в Казани.
Фото: скриншот из трансляции
Напомним, в полуфинале спринта Устюгов «тянул на себе» соперников, однако перед одним из поворотов Большунов резко ускорился, вышел вперёд, из-за чего случился контакт: Александр зацепил лыжи и палки Сергея.
В случае, если Большунов получит ещё одну жёлтую карточку от технических делегатов ФЛГР, его дисквалифицируют на одну гонку.
Золото спринта на ЧР-2025 завоевал именно Устюгов. Вторым финишировал Владислав Осипов, тройку лучших замкнул Савелий Коростелёв. Большунов не смог квалифицироваться в финальный забег.
- 4 марта 2025
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