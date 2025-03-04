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Большунов получил жёлтую карточку за контакт с Устюговым в спринте на чемпионате России

Большунов получил жёлтую карточку за контакт с Устюговым в спринте на чемпионате России
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов получил жёлтую карточку за инцидент с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта классическим стилем на чемпионате России – 2025 в Казани.

Фото: скриншот из трансляции

Напомним, в полуфинале спринта Устюгов «тянул на себе» соперников, однако перед одним из поворотов Большунов резко ускорился, вышел вперёд, из-за чего случился контакт: Александр зацепил лыжи и палки Сергея.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 1
04 марта 2025, вторник. 14:12 МСК
Окончено
1
Владислав Осипов
Республика Татарстан
3:03.39
2
Ермил Вокуев
Республика Коми
+0.05
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.08

В случае, если Большунов получит ещё одну жёлтую карточку от технических делегатов ФЛГР, его дисквалифицируют на одну гонку.

Золото спринта на ЧР-2025 завоевал именно Устюгов. Вторым финишировал Владислав Осипов, тройку лучших замкнул Савелий Коростелёв. Большунов не смог квалифицироваться в финальный забег.

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