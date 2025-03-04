«Ради этого живу в безбрачии и аскезе». Клебо прокомментировал победу в разделке на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в классической разделке на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме. Для Йоханнеса это третья победа в трёх гонках ЧМ и вторая в карьере в дистанционной гонке на ЧМ.
– Ради этого я уже долгое время живу в безбрачии и аскезе. Наконец-то я добился результатов в дистанционных гонках чемпионате мира.
– Какая из медалей для вас значимее?
– Трудно сказать. В субботу было много эмоций. Сегодня тоже, но мне кажется, у меня не так много времени, чтобы насладиться успехом в полной мере. Завтра ещё одна гонка. Самочувствие у меня хорошее, это является хорошим знаком для завтрашнего командного спринта, — приводит слова Клебо NRK.
- 4 марта 2025
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