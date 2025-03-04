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Александр Большунов не пришёл на награждение топ-10 спринта на чемпионате России — 2025

Александр Большунов не пришёл на награждение топ-10 спринта на чемпионате России — 2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов не пришёл на награждение по итогам мужского спринта классическим стилем, прошедшего в рамках чемпионата России – 2025 в Казани.

Фото: ФЛГР

Согласно регламенту ЧР, по итогам гонок награждается первая десятка. Большунов в данный момент располагается на седьмой позиции в протоколе (он занял третье место в своём полуфинальном забеге и не квалифицировался в финал), однако на церемонии Александр не появился. При этом награду получил Владислав Афанасьев, который в финишном протоколе стоит на 11-м месте.

Предположительно, Большунова всё же опустили на шестое место по итогам полуфинального забега за контакт с Сергеем Устюговым, который впоследствии завоевал золото. По неизвестной причине технические делегаты пока не обновили протокол гонки. При этом факт того, что Большунов наказан жёлтой карточкой, зафиксирован.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 2
04 марта 2025, вторник. 14:18 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.85
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.08
3
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.82
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