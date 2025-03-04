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Симен Хегстад Крюгер прокомментировал провальное 46-е место в разделке на ЧМ-2025

Симен Хегстад Крюгер прокомментировал провальное 46-е место в разделке на ЧМ-2025
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал провальное выступление (46-е место) в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

«Думаю, у меня могла быть фибрилляция сердца.

Я хорошо чувствовал себя на старте, казалось, что в первой части я шёл очень хорошо. Внезапно я потерял много, не могу ответить, что это такое. Подозреваю небольшой приступ фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350–700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. – Прим. «Чемпионата»), но это не то, что меня действительно беспокоит. За последние четыре года у меня такое было на двух тренировках. Во время лыжных гонок я с таким ещё не сталкивался, но думаю, что произошло именно это.

Меня уже проверяли на это раньше. Я не думаю, что это опасно. Мне надо подвести черту под сегодняшним днём. Не думаю, что это отражает то, в какой форме я на самом деле нахожусь»», — приводит слова Крюгера NRK.

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