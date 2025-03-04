Симен Хегстад Крюгер прокомментировал провальное 46-е место в разделке на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал провальное выступление (46-е место) в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме.

«Думаю, у меня могла быть фибрилляция сердца.

Я хорошо чувствовал себя на старте, казалось, что в первой части я шёл очень хорошо. Внезапно я потерял много, не могу ответить, что это такое. Подозреваю небольшой приступ фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350–700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. – Прим. «Чемпионата»), но это не то, что меня действительно беспокоит. За последние четыре года у меня такое было на двух тренировках. Во время лыжных гонок я с таким ещё не сталкивался, но думаю, что произошло именно это.

Меня уже проверяли на это раньше. Я не думаю, что это опасно. Мне надо подвести черту под сегодняшним днём. Не думаю, что это отражает то, в какой форме я на самом деле нахожусь»», — приводит слова Крюгера NRK.