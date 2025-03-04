Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на чемпионате мира — 2025, Йохауг стала 2-й
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Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Менее двух секунд на финише ей проиграла титулованная норвежка Терезе Йохауг. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
30:19.8
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+1.3
3
Фрида Карлссон
Швеция
+12.1
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Гонка на 10 км, раздельный старт, классический стиль. Женщины:
- Эбба Андерссон (Швеция) — 30.19,8
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 1,3.
- Фрида Карлссон (Швеция) +12,1.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +15,0.
- Хейди Венг (Норвегия) +26,3.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +29,2.
Для 27-летней Андерссон это уже второе личное золото на текущем ЧМ. Ранее она выиграла скиатлон. Интересно, что второй тогда тоже была Йохауг.
Комментарии
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