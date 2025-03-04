Эбба Андерссон выиграла классическую разделку на чемпионате мира — 2025, Йохауг стала 2-й

Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Менее двух секунд на финише ей проиграла титулованная норвежка Терезе Йохауг. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025, Тронхейм. Гонка на 10 км, раздельный старт, классический стиль. Женщины:

Эбба Андерссон (Швеция) — 30.19,8 Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 1,3. Фрида Карлссон (Швеция) +12,1. Тереза Штадлобер (Австрия) +15,0. Хейди Венг (Норвегия) +26,3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +29,2.

Для 27-летней Андерссон это уже второе личное золото на текущем ЧМ. Ранее она выиграла скиатлон. Интересно, что второй тогда тоже была Йохауг.