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Вяльбе: Большунов и Устюгов получат два разных наказания

Вяльбе: Большунов и Устюгов получат два разных наказания
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала очередной контакт Александра Большунова с Сергеем Устюговым в гонке.

В полуфинале прошедшего сегодня, 4 марта, личного спринта классикой на чемпионате России – 2025 Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала. Забег 2
04 марта 2025, вторник. 14:18 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.85
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.08
3
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.82

«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определённое наказание. Два разных наказания, но оба получат. Терентьев в любом случае в финале последний. Он явно нарушал правила, практически вставая на лыжи Серёги (Ардашева) и так далее. Члены жюри работают», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт».

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