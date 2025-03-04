Вяльбе: Большунов и Устюгов получат два разных наказания

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала очередной контакт Александра Большунова с Сергеем Устюговым в гонке.
В полуфинале прошедшего сегодня, 4 марта, личного спринта классикой на чемпионате России – 2025 Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.
«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определённое наказание. Два разных наказания, но оба получат. Терентьев в любом случае в финале последний. Он явно нарушал правила, практически вставая на лыжи Серёги (Ардашева) и так далее. Члены жюри работают», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт».
- 4 марта 2025
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