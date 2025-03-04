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Андерссон — о золоте на ЧМ-2025 и Йохауг: мне оставалось только везде добавить скорость

Андерссон — о золоте на ЧМ-2025 и Йохауг: мне оставалось только везде добавить скорость
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Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась мнением о своей победе на чемпионате мира – 2025 и четырёхкратной олимпийской чемпионке норвежке Терезе Йохауг.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
30:19.8
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+1.3
3
Фрида Карлссон
Швеция
+12.1

«На самом деле, я сегодня тоже удивлена. Я отставала от Терезе на несколько секунд, так что мне оставалось только везде добавить скорость», — приводит слова Андерссон NRK.

Андерссон стала первой в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).Терезе Йохауг проиграла ей менее двух секунд на финише и стала второй. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.

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