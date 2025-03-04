Андерссон — о золоте на ЧМ-2025 и Йохауг: мне оставалось только везде добавить скорость

Двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон поделилась мнением о своей победе на чемпионате мира – 2025 и четырёхкратной олимпийской чемпионке норвежке Терезе Йохауг.

«На самом деле, я сегодня тоже удивлена. Я отставала от Терезе на несколько секунд, так что мне оставалось только везде добавить скорость», — приводит слова Андерссон NRK.

Андерссон стала первой в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).Терезе Йохауг проиграла ей менее двух секунд на финише и стала второй. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.