Терезе Йохауг прокомментировала 2-е поражение подряд от Андерссон на чемпионате мира

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала завоевание серебра в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках чемпионата мира – 2025 в Тронхейме. Йохауг уступила победительнице – шведке Эббе Андерссон 1,3 секунды.
«Конечно, не может не расстраивать, когда тебя отделяют 1,3-1,4 секунды от двух золотых медалей на родной земле, я должна признать, что это неприятно, я немного зла. Победа была так близка.
Сегодня я вела гонку по Эббе, у меня постоянно была информация о её секундах. Просто в концовке я была недостаточно хороша», — приводит слова Йохауг TV2.
Для 27-летней Андерссон это уже второе личное золото на текущем ЧМ. Ранее она выиграла скиатлон. Второй тогда тоже была Йохауг.
- 4 марта 2025
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