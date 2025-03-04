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Терезе Йохауг прокомментировала 2-е поражение подряд от Андерссон на чемпионате мира

Терезе Йохауг прокомментировала 2-е поражение подряд от Андерссон на чемпионате мира
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала завоевание серебра в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 10 км в рамках чемпионата мира – 2025 в Тронхейме. Йохауг уступила победительнице – шведке Эббе Андерссон 1,3 секунды.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
30:19.8
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+1.3
3
Фрида Карлссон
Швеция
+12.1

«Конечно, не может не расстраивать, когда тебя отделяют 1,3-1,4 секунды от двух золотых медалей на родной земле, я должна признать, что это неприятно, я немного зла. Победа была так близка.

Сегодня я вела гонку по Эббе, у меня постоянно была информация о её секундах. Просто в концовке я была недостаточно хороша», — приводит слова Йохауг TV2.

Для 27-летней Андерссон это уже второе личное золото на текущем ЧМ. Ранее она выиграла скиатлон. Второй тогда тоже была Йохауг.

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