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Терезе Йохауг — о двух серебряных медалях на ЧМ-2025: надо признать, что это кисло

Терезе Йохауг — о двух серебряных медалях на ЧМ-2025: надо признать, что это кисло
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о втором месте в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Йохауг проиграла шведке Эббе Андерссон менее двух секунд на финише в гонке с раздельным стартом.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
30:19.8
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+1.3
3
Фрида Карлссон
Швеция
+12.1

«Когда тебя отделяют 1,3-1,4 секунды от двух золотых медалей на родной земле, надо признать, что это кисло. В каждом конкретном случае, когда это было так близко», — приводит слова Йохауг NRK.

Ранее Терезе Йохауг также была второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 по результатам фотофиниша. Победительницей стала Эбба Андерссон.

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