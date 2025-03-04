Терезе Йохауг — о двух серебряных медалях на ЧМ-2025: надо признать, что это кисло

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась мнением о втором месте в скиатлоне и в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Йохауг проиграла шведке Эббе Андерссон менее двух секунд на финише в гонке с раздельным стартом.

«Когда тебя отделяют 1,3-1,4 секунды от двух золотых медалей на родной земле, надо признать, что это кисло. В каждом конкретном случае, когда это было так близко», — приводит слова Йохауг NRK.

Ранее Терезе Йохауг также была второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 по результатам фотофиниша. Победительницей стала Эбба Андерссон.