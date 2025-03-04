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В Федерации лыжных гонок России ответили на жёсткую критику Губерниева

В Федерации лыжных гонок России ответили на жёсткую критику Губерниева
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В судейской коллегии Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отреагировали на жёсткую критику судейства личных спринтов на чемпионате России – 2025 в Казани со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

«Все спортсмены, допустившие нарушения правил соревнований, после финиша были приглашены в комнату жюри. Александр Большунов не явился по причине того, что в это время уже уехал в гостиницу. Всем нарушителям было показано видеодоказательство нарушений и разъяснены пункты правил соревнований, которые были нарушены. После этого были вынесены санкции. Спортсмены были ознакомлены с решением жюри. Никто ничего не скрывал. Претензия Губерниева — это незнание правил соревнований по лыжным гонкам и процедуры принятия решения. В соответствии с правилами соревнований эти решения вывешиваются на доске информации и объявляются на совещании представителей команд. На стадионе никто не объявляет такое», — приводит слова представителя судейской коллегии ФЛГР «РИА Новости Спорт».

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