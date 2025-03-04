Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Мама Терезе Йохауг — о выступлении дочери на ЧМ-2025: это действительно воля к победе

Мама Терезе Йохауг — о выступлении дочери на ЧМ-2025: это действительно воля к победе
Комментарии

Мама четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг Гро Йохауг поделилась мнением о выступлении своей дочери на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«Я очень горжусь Терезе. Воля, которая у неё есть, это действительно воля к победе. Это пришло не само по себе», — приводит слова Гро Йохауг VG.

Ранее Терезе Йохауг стала второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 по результатам фотофиниша. Победительницей стала Эбба Андерссон. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем Йохауг снова проиграла шведке Эббе Андерссон менее двух секунд на финише.

Материалы по теме
Андерссон — о золоте на ЧМ-2025 и Йохауг: мне оставалось только везде добавить скорость
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android