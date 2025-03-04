Мама Терезе Йохауг — о выступлении дочери на ЧМ-2025: это действительно воля к победе

Мама четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг Гро Йохауг поделилась мнением о выступлении своей дочери на чемпионате мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«Я очень горжусь Терезе. Воля, которая у неё есть, это действительно воля к победе. Это пришло не само по себе», — приводит слова Гро Йохауг VG.

Ранее Терезе Йохауг стала второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 по результатам фотофиниша. Победительницей стала Эбба Андерссон. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем Йохауг снова проиграла шведке Эббе Андерссон менее двух секунд на финише.