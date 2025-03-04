Терезе Йохауг призналась, что хочет отомстить Андерссон в марафоне на ЧМ-2025

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что чувствует особенную мотивацию перед выступлением в марафоне на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия) из-за вторых мест в прошедших ранее скиатлоне и классической разделке. В обеих гонках она проиграла шведке Эббе Андерссон.

«Я буду особенно жаждать мести на 50 км. Именно это и было основной целью моего возвращения. Поэтому я с нетерпением жду воскресной гонки», — приводит слова Йохауг NRK.

Женский марафон на 50 км классическим стилем закроет чемпионат мира — 2025. Гонка состоится в воскресенье, 9 марта.