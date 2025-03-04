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Терезе Йохауг призналась, что хочет отомстить Андерссон в марафоне на ЧМ-2025

Терезе Йохауг призналась, что хочет отомстить Андерссон в марафоне на ЧМ-2025
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что чувствует особенную мотивацию перед выступлением в марафоне на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия) из-за вторых мест в прошедших ранее скиатлоне и классической разделке. В обеих гонках она проиграла шведке Эббе Андерссон.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Масс-старт
Женщины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

«Я буду особенно жаждать мести на 50 км. Именно это и было основной целью моего возвращения. Поэтому я с нетерпением жду воскресной гонки», — приводит слова Йохауг NRK.

Женский марафон на 50 км классическим стилем закроет чемпионат мира — 2025. Гонка состоится в воскресенье, 9 марта.

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