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В ФЛГР рассказали, как наказали Большунова за контакт с Устюговым в спринте на ЧР-2025

В ФЛГР рассказали, как наказали Большунова за контакт с Устюговым в спринте на ЧР-2025
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В судейской коллегии Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) подробно прокомментировали инциденты во время личных спринтов на чемпионате России – 2025 в Казани.

«Первая ситуация произошла с Сориной и Никитиной во втором полуфинальном забеге. Никитина совершила перестроение и перекрыла Сорину, та упала и не смогла бороться за пятое место. В соответствии с правилами Никитиной было дано письменное предупреждение и назначено последнее место в забеге. Кириллова также совершила перестроение в финишной зоне на лыжню Барановой. Баранова потеряла скорость и упустила возможность бороться за лучшее место. Санкции были такие же: письменное предупреждение и последнее место в забеге.

Большунов также перестроился на лыжню Устюгова, наехал на его лыжи. После этого Устюгов махнул палкой на Большунова. По этому поводу мы его тоже вызвали и дали устное предупреждение. Большунов как виновник получил письменное предупреждение и остался на своём месте, потому что не получил в итоге преимущество, а Устюгов всё равно занял первое место. Письменное предупреждение заносится в базу спортсмена. При повторном таком нарушении его дисквалифицируют с соревнований. Письменное предупреждение действует до конца соревновательного сезона», — приводит слова представителя судейской коллегии ФЛГР «РИА Новости Спорт».

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