«Твёрдая, как скала». Мама Терезе Йохауг — о том, что ей больше всего нравится в дочери

Мама четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг Гро Йохауг рассказала, что ей больше всего нравится в дочери.

– Что тебе больше всего нравится в Терезе?

– Терезе — твёрдая, как скала, девушка. Она хорошо заботится обо всех вокруг. У неё везде полный порядок. Она семейный человек, хороша во всех отношениях. Она заботливая, поэтому я считаю, что она в конечном счёте потрясающая. Мы видим, что она выросла бок о бок с задачами. У неё много опыта во всех смыслах, — приводит слова Гро Йохауг VG.

Ранее Терезе Йохауг стала второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 по результатам фотофиниша. Победительницей стала Эбба Андерссон. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем Йохауг снова проиграла шведке Эббе Андерссон менее двух секунд на финише.