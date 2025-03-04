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«Твёрдая, как скала». Мама Терезе Йохауг — о том, что ей больше всего нравится в дочери

«Твёрдая, как скала». Мама Терезе Йохауг — о том, что ей больше всего нравится в дочери
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Мама четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Терезе Йохауг Гро Йохауг рассказала, что ей больше всего нравится в дочери.

– Что тебе больше всего нравится в Терезе?
– Терезе — твёрдая, как скала, девушка. Она хорошо заботится обо всех вокруг. У неё везде полный порядок. Она семейный человек, хороша во всех отношениях. Она заботливая, поэтому я считаю, что она в конечном счёте потрясающая. Мы видим, что она выросла бок о бок с задачами. У неё много опыта во всех смыслах, — приводит слова Гро Йохауг VG.

Ранее Терезе Йохауг стала второй в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 по результатам фотофиниша. Победительницей стала Эбба Андерссон. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем Йохауг снова проиграла шведке Эббе Андерссон менее двух секунд на финише.

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