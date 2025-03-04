Норвежский эксперт рассказал о причинах, по которым Йохауг проиграла гонку на ЧМ-2025

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад поделился мнением о причинах, по которым четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг не смогла обогнать Эббу Андерссон на финише в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«Терезе выбрала неправильный путь. Она решила ехать по средней части, где было гораздо больше снега. Исходя из моего очень простого расчёта, финиш Терезе оказался немного более чем на секунду медленнее, чем у Эббы», — приводит слова Скинстада Expressen.

Андерссон стала первой в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Терезе Йохауг проиграла ей менее двух секунд на финише и стала второй. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.