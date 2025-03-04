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Медальный зачёт чемпионата мира 2025 года по лыжным гонкам на 4 марта

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 4 марта
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Сегодня, 4 марта, прошёл очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В его рамках состоялись гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

У мужчин золотую медаль завоевал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

У женщин победу одержала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон. Менее двух секунд на финише ей проиграла титулованная норвежка Терезе Йохауг. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Женщины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
30:19.8
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+1.3
3
Фрида Карлссон
Швеция
+12.1

По итогам прошедшего соревновательного дня сборная Норвегии упрочила лидерство в медальном зачёте по общему количеству наград, однако по числу золотых медалей она до сих пор делит первое место со Швецией.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 4 марта:

Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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