Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 4 марта

Сегодня, 4 марта, прошёл очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В его рамках состоялись гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

У мужчин золотую медаль завоевал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

У женщин победу одержала двукратный призёр Олимпиад в эстафетах, многократная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон. Менее двух секунд на финише ей проиграла титулованная норвежка Терезе Йохауг. Тройку лучших замкнула ещё одна шведка Фрида Карлссон.

По итогам прошедшего соревновательного дня сборная Норвегии упрочила лидерство в медальном зачёте по общему количеству наград, однако по числу золотых медалей она до сих пор делит первое место со Швецией.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 4 марта: