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Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 4 марта

Медальный зачёт чемпионата России — 2025 по лыжным гонкам на 4 марта
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Сегодня, 4 марта, состоялся третий соревновательный день на чемпионате России по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Казани. Сборная Татарстана лидирует в общем медальном зачёте. В её активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Победу в спринте классическим стилем одержал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Второе место занял Владислав Осипов. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов остановился на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата России по состоянию на 4 марта:

1. Республика Татарстан — 3 золотые, 2 серебряные.

2. Республика Татарстан-2 — 1 золотая.

3. ХМАО-Югра — 1 золотая.

5. Москва — Томская область — 1 серебряная.

6. Республика Коми — 1 серебряная.

7.Республика Татарстан-1 — 1 серебряная.

8. Вологодская область — 1 бронзовая.

9. Красноярский Край — Мурманская область — 1 бронзовая.

10. Тюменская область — 1 бронзовая.

Медальный зачёт ЧР-2025 по лыжным гонкам
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