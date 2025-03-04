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Вильям Порома — о 6-м месте в разделке на ЧМ: это печально, я надеялся на большее

Вильям Порома — о 6-м месте в разделке на ЧМ: это печально, я надеялся на большее
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме. Порома показал шестой результат, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 15,3.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

«Конечно, это печально. Я надеялся на большее и ставил себя на высокую итоговую позицию, но концовка для меня получилась слишком медленной.

Уже на первом круге я почувствовал, что мне тяжело на равнинных участках трассы. Потом я вдруг ни с того ни с сего оказался в лидерах. Это было немного похоже на американские горки, я боролся дальше», — приводит слова Порома Aftonbladet.

Отметим, что после скиатлона, который тоже выиграл Клебо, Порома заявил, что классическая часть гонки была настолько медленной, что он мог бы держать темп лидеров даже с похмелья. Это явно задело норвежца, который в ответ назвал шведа главным фаворитом разделки.

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