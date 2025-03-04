Вильям Порома — о 6-м месте в разделке на ЧМ: это печально, я надеялся на большее

Бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме. Порома показал шестой результат, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 15,3.

«Конечно, это печально. Я надеялся на большее и ставил себя на высокую итоговую позицию, но концовка для меня получилась слишком медленной.

Уже на первом круге я почувствовал, что мне тяжело на равнинных участках трассы. Потом я вдруг ни с того ни с сего оказался в лидерах. Это было немного похоже на американские горки, я боролся дальше», — приводит слова Порома Aftonbladet.

Отметим, что после скиатлона, который тоже выиграл Клебо, Порома заявил, что классическая часть гонки была настолько медленной, что он мог бы держать темп лидеров даже с похмелья. Это явно задело норвежца, который в ответ назвал шведа главным фаворитом разделки.