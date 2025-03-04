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Вальнес прокомментировал завоевание серебра на ЧМ. Он травмировался перед стартом турнира

Вальнес прокомментировал завоевание серебра на ЧМ. Он травмировался перед стартом турнира
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Чемпион Олимпиады-2022 в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал завоевание серебра в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

Ранее Вальнесу пришлось отказаться от выступления в спринте на ЧМ, где Эрик был в числе фаворитов, из-за болей в пояснице, которые он почувствовал на тренировке.

«Ещё в среду я бы в это не поверил, (серебро) очень многое значит для меня. Если говорить проще, это трудно выразить словами. Это всё стоило мне очень много часов тренировок.

Это были действительно очень плохие дни. Это чемпионат мира на моей родной земле. Если моей спине ничего не угрожает, то я смогу стартовать в пятницу.

Я думаю, что ещё пару дней назад никто не верил, что я буду сегодня на старте. Мужчины нечасто обнимаются, но это были хорошие объятия (речь о том, что он обнялся с тренером сборной Норвегии Арильдом Монсеном на финише. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Вальнеса NRK.

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