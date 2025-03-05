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Эрик Вальнес не смог сдержать слёз после завоевания серебра на чемпионате мира — 2025

Эрик Вальнес не смог сдержать слёз после завоевания серебра на чемпионате мира — 2025
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Чемпион Олимпиады-2022 в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес не смог сдержать слёз после завоевания серебра в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Индивидуальная гонка
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
28:16.6
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+8.8
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.0

Эмоциональная реакция норвежца вызвана тем, что он рисковал полностью пропустить ЧМ-2025 из-за болей в пояснице, которые почувствовал на тренировке уже в Тронхейме. Из-за травмы Эрик пропустил спринт, в котором был одним из претендентов на медали. После финиша в разделке Вальнес признался, что его участие в ней тоже было под вопросом.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль 10 км:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 28.16,6.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 8,8.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +11,0.
  4. Эдвин Ангер (Швеция) +14,2.
  5. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия) +14,4.
  6. Вильям Порома (Швеция) +15,3.
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