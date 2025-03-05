Эрик Вальнес не смог сдержать слёз после завоевания серебра на чемпионате мира — 2025

Чемпион Олимпиады-2022 в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес не смог сдержать слёз после завоевания серебра в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме.

Эмоциональная реакция норвежца вызвана тем, что он рисковал полностью пропустить ЧМ-2025 из-за болей в пояснице, которые почувствовал на тренировке уже в Тронхейме. Из-за травмы Эрик пропустил спринт, в котором был одним из претендентов на медали. После финиша в разделке Вальнес признался, что его участие в ней тоже было под вопросом.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, классический стиль 10 км: