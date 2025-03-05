Эрик Вальнес: когда заболела спина, думал, что весь чемпионат мира пойдёт наперекосяк

Чемпион Олимпиады-2022 в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес рассказал, как боролся с травмой спины перед завоеванием серебра в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме.

Вальнес рисковал полностью пропустить ЧМ-2025 из-за болей в пояснице, которые почувствовал на тренировке уже в Тронхейме. Из-за травмы Эрик пропустил спринт, в котором был одним из претендентов на медали.

«Когда у меня заболела спина, я думал, что весь чемпионат пойдёт наперекосяк. Хуже всего, когда мимо тебя проезжают и делают вид, что ничего не произошло. Не могу поверить, что я вышел на старт разделки.

Не знаю, что происходит с моей спиной. Мы пытались получить помощь от физиотерапевта, вместе гуляли и осматривали достопримечательности Тронхейма. Сделали несколько базовых упражнений, чтобы стабилизировать мышцы. Это явно помогло. Я должен поблагодарить его за то время, которое он потратил на меня. Очевидно, что это было очень полезно», — приводит слова Вальнеса VG.

Видео: Эрик Вальнес не смог сдержать слёз после завоевания серебра на ЧМ-2025.