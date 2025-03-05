«Больше всего меня поразил советник Минспорта». Сорин — о работе судейской коллегии на ЧР

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил работу судейской коллегии во время мужского и женского спринтов в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани.

«На мой взгляд, именно сегодня судейская коллегия отработала на 4 с плюсом. Наконец-то жюри начали оперативно рассматривать эпизоды, не дожидаясь, пока представители команд подадут протест. Увы, на наших стартах гораздо больше поспешных перестроений и блокировок, чем на Кубках мира, там любая неверная смена лыжни или коридора сразу же карается. Поэтому наши спортсмены чаще необдуманно перестраиваются, так как раньше наказания давали, только если пострадавший спортсмен упал или сломал инвентарь.

Но больше всего сегодня меня поразил советник министра спорта РФ, который голословно, без понимания специфики принятия решений судей сегодня обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений. Таких поспешных выводов и заявлений не должен делать человек, которому доверили быть советником в Министерстве спорта», — написал Сорин на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, во вторник, 4 марта, в полуфинале спринта на чемпионате России – 2025 Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. Лыжница Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали чемпионата России — 2025 в спринтерской гонке классическим стилем. По решению судей спортсменку переместили на шестое место из-за инцидента на финишной прямой.