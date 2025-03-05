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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 5 марта, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 5 марта, где смотреть
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Сегодня, 5 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыграно два комплекта медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 5 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. 5 марта (время московское):

  • 13:00. Командный спринт (классический стиль). Женщины, квалификация.
  • 13:30. Командный спринт (классический стиль). Мужчины, квалификация.
  • 16:30. Командный спринт (классический стиль). Женщины, Финалы.
  • 17:00. Командный спринт (классический стиль). Мужчины, финалы.

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

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