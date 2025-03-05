«Люди для ФЛГР полное говно». Губерниев — о работе организаторов ЧР по лыжам

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата России – 2025 по лыжным гонкам в Казани и сообщил, что отправился на финал Кубка страны по биатлону в Златоуст.

«В общем, поскольку организаторы и судьи лыжных соревнований в России ничего не обязаны говорить болельщикам, зрителям и журналистам и люди для ФЛГР полное говно, радостно улетаю в Златоуст на биатлон!!! Кстати, сегодня годовщина отмены крепостного права в России!!! Придёт и в лыжи свой Александр — Освободитель!!! СБР на фоне иных бестолочей как божий дар!!! По организации соревнований!!! А яичница в Казани протухла!!! В пятницу уже будем усиленно биатлонировать!!! Златоуст — любовь моя!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финал Кубка России — 2024/2025 по биатлону пройдёт в Златоусте с 7 по 9 марта.