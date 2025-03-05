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Чемпионат мира — 2025 по лыжам, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжам, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 5 марта, в норвежском Тронхейме состоится женский командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Квалификация начнётся в 13:00. Трансляцию финалов покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:30 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Квалификация
05 марта 2025, среда. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт 10 км. Стартовый лист квалификации (частично):

1. Кертту Нисканен и Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
2. Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция).
3. Катарина Хенниг и Лаура Гиммлер (Германия).
4. Джессика Диггинс и Джулия Керн (США).
5. Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
6. Аня Вебер и Надине Фендрих (Швейцария).

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