Чемпионат мира — 2025 по лыжам, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 5 марта, в норвежском Тронхейме состоится женский командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Квалификация начнётся в 13:00. Трансляцию финалов покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт 10 км. Стартовый лист квалификации (частично):

1. Кертту Нисканен и Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

2. Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция).

3. Катарина Хенниг и Лаура Гиммлер (Германия).

4. Джессика Диггинс и Джулия Керн (США).

5. Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

6. Аня Вебер и Надине Фендрих (Швейцария).